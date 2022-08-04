Воронежец 12 дней подряд воровал уголь

59-летний житель села Скрипниково Калачеевского района в марте этого года на протяжении 12 дней воровал угол, принадлежащий администрации сельского поселения.

Пробравшись в хозпостройку, он орудовал при помощи ведра и саней. Суммарный ущерб составил 1258 рублей. Суд признал виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год, условно. Приговор в законную силу не вступил. Об этом информирует пресс-служба райсуда.

Как сообщалось ранее, за кражу продуктов из подвала воронежца наказали годом исправительных работ. Он также обязан возместить ущерб в размере 6475 рублей.