Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 августа 2022 6:18

За кражу продуктов из подвала воронежца наказали годом исправительных работ

Он также обязан возместить ущерб в размере 6475 рублей
Алексей СЕРГУНИН
В числе похищенного оказались консервированные помидоры и репчатый лук.

В числе похищенного оказались консервированные помидоры и репчатый лук.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

42-летний житель Бутурлиновского района признан виновным по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Судом установлено, что в марте этого года он похитил из подвала односельчанина несколько банок консервированных и маринованных огурцов, помидоров, компота, перца, аджики, салата, вишни, 50 килограммов картофеля и 15 килограммов лука.

В итоге подсудимому назначено наказание в виде исправительных работ на один год с удержанием в доход государства 10 процентов ежемесячного заработка с возмещением материального ущерба потерпевшей 6475 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.