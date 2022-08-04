В Воронеже доверчивая дама отдала мошенникам более 800 тысяч рублей

2 августа на территории Воронежской области зарегистрировано два мошенничества и пять краж с банковских карт бесконтактным способом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

2 августа в ОП № 5 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 38-летней местной жительницы о том, что неизвестные путем обмана и злоупотреблением доверия похитили ее денежные средства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Потерпевшая пояснила, что 27 июля этого года примерно в 10:00 ей позвонили с неизвестного номера и представились как сотрудники безопасности банка. Лже-финансисты сообщили, что на ее имя оформлен кредит и тут же перевел ее на линию другого сотрудника. Посмотрев информацию счета гражданки, данный сотрудник написал ей в один из мессенджеров, прислав сведения о кредитном договоре мужчины с указанием его счета. Далее потерпевшую убедили оформить кредит, чтобы таким образом отозвать договор.

В итоге дама, не прекращая общения с мошенниками, направилась в филиал банка, оформила кредит и сняла все свои сбережения со счетов. Как только она сообщила, что деньги у нее на руках, аферисты прислали ей в мессенджер счет виртуальной карты. И в ближайшем банкомате она перечислила всю сумму в размере 813 тысяч рублей.

А 1 августа, позвонив на горячую линию банка, женщина выяснила, что никаких аннулирований по ее счету не было. После этого она обратилась в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 и части 2 статьи 159 УК РФ.

Всего же 2 августа на территории Воронежской области зарегистрировано два мошенничества и пять краж с банковских карт бесконтактным способом. Ущерб составил более 1,3 миллиона рублей.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.