Из-за непогоды в Воронеже съезд к Петровской набережной будет закрыт до вечера 6 августа

В Воронеже еще на трое суток продлили перекрытие съезда на Петровскую набережную с улицы 20-летия Октября. Изначально съезд должен был быть открыт с 23:00 1 августа, затем срок продлили до 3-го августа, а теперь – до 23:00 6 августа. Всему виной дожди.

- Из-за неблагоприятных погодных условий в первые дни августа работы по восстановлению нижних и верхних слоев дорожной одежды после ремонта участка теплосети временно были приостановлены, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что на этот период скорректирован маршрут № 29 «ул. Шишкова – Митрофановский источник». Движение автобусов направлено с проспекта Революции по улицам Степана Разина, Софьи Перовской, Петровской набережной, улицам Большой Стрелецкой, Софьи Перовской до остановки «Митрофановский источник». В обратном направлении – с улицы Софьи Перовской по улице Большой Стрелецкой, Петровской набережной, улицам Софьи Перовской, Степана Разина, проспекту Революции и далее по маршруту.