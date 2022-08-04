В Воронежской области директор турагентства обманула клиентов на 1,3 миллиона рублей

Теперь аферистке грозит штраф до миллиона рублей, и солидный тюремный срок. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Жительница Борисоглебска Р. обвиняется в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путём злоупотребления доверием. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Как установлено во время предварительного следствия, с января 2015 года по июнь 2016 года Р. вошла в доверие двух клиентов, желавших совершить поездки в Индию и на Мальдивы, и обманным путем завладела их средствами на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублей. В числе прочего она взяла у одного из них в долг 350 тысяч рублей, якобы на приобретение 70-ти авиабилетов.

В соответствии с частями 3, 4 статьи 159 УК РФ подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона.