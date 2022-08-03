Воронежский «Буран» подписал контракт с защитником

Марк Павликов продолжит выступать за "ураганных". Фото: с сайта ХК «Буран»

Руководители «Бурана» подписали контракт с защитником Марком Павликовым. Он уже выступал за «ураганных» в прошлом сезоне. Так что, скорее, соглашение с Марком продлили.

Статистика Павликова за прошедший сезон не впечатляет. Марк набрал девять очков. При этом забросил только одну шайбу, зато отдал восемь результативных передач. Впрочем, на фоне неудачного выступления «Бурана» цифры не так уж плохи.

Напомним, ранее «Буран» заключил соглашение с вратарем из системы уфимского «Салавата Юлаева». Шамиль Шмаков имеет опыт выступлений в одной из североамериканских лиг. В 2018 году на драфте его выбрал под 202 номером клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш».