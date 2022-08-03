Воронежский «Факел» оштрафовали на 20 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники

Болельщики поддерживали команду ярко, за это, наверное, и 20 тысяч не очень жалко. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС, на котором принимали решение о штрафах. За использование болельщиками в матче с московским «Динамо» пиротехники поплатится «Факел». Клуб заплатит 20 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

На первом после 21-летнего перерыва матче «Факела» в элите российского футбола фанаты вели себя практически примерно почти всю игру. Скандировали кричалки (не матерные), пели «Колхозного панка» Юрия Хоя. Но в конце все же не сдержались – кинули некий предмет, предположительно, дымовую шашку.

С одной стороны, теперь «Факелу» вряд ли придется опасаться штрафов. Фанаты больше не будут ходить на домашние матчи – они выражают свое «фи» введению Fan-ID. Так что дымовые шашки вряд ли больше будут летать, разве что кто-то отчаянный с Восточной трибуны на это решится. С другой, и ярких баннеров не будет, и шумовая поддержка команды ослабнет.