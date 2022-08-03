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Общество3 августа 2022 16:08

Через Воронеж будет проезжать новый поезд в Крым

Он будет ездить из Керчи в Москву и обратно
Олег КУЗНЕЦОВ
Поезда из Керчи в Москву и обратно с остановкой в Воронеже будут ездить через день.

Поезда из Керчи в Москву и обратно с остановкой в Воронеже будут ездить через день.

Фото: из архива «КП»

С 11 августа начнет ездить новый поезд № 587/588 Керчь - Москва. Он будет следовать в столицу России через Воронеж. В главном городе Черноземья поезд будет останавливаться на станции Придача. Об этом рассказали в транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».

В первый рейс поезд отправится 11 августа в 1.50 со станции Керчь Южная Новый Парк. В Москву он прибудет 12 августа на Киевский вокзал в 15.55. При этом по пути в столицу поезд будет останавливаться в Тамани, Ростове-на-Дону (станция Первомайская), Воронеже, Липецке и Туле. До главного города Черноземья из Керчи пассажирский состав будет доезжать за 21 час 37 минут.

В обратную сторону, из Москвы, первый поезд поедет 15 августа в 00.40. В Керчь он прибудет на следующий день в 21.20. В пути в Воронеже он остановится на станции Придача в 20.35.

Поезда из Керчи в Москву и обратно будут ездить через день. В их составе будет 15 вагонов – среди них и купейные и плацкартные. Билеты, уже появившиеся в продаже, стоят от 4 296 до 8 769 рублей (на нижней полке в купе). Цены обещают сделать фиксированными.

Напомним, 3 августа в очередной раз продлили запрет на пассажирские полеты в небе над Воронежем – на этот раз до 11 августа.