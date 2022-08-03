Бывшего депутата райсовета под Воронежем внесли в список террористов и экстремистов

Бывшего депутата от КПРФ Нину Беляеву, заседавшую в райсовете Семилукского района, внесли в список экстремистов и террористов. Сделали это в Росфинмониторинге в среду, 3 августа.

Напомним, 22 марта, уже почти через месяц после начала военной спецоперации на Украине, когда, казалось бы, уже можно разобраться, что к чему, Беляева на заседании райсовета, по сути, зачитала украинскую методичку. По полной программе «наехала» на военных и руководство России. А наших солдат на Украине призвала сдаваться. Видимо, для того, чтобы их, насмехаясь, могли расстреливать в упор, предварительно поиздевавшись, нацисты. Как это происходило в Харьковской области. Но на то, чтобы понять это, мозгов у народной избранницы, видимо, не хватило. Впрочем она, согласно украинской методичке, недоумевала, как же еврей Зеленский может быть нацистом. То есть, приводила любимый аргумент бандеровцев в Незалежной, не желающих слишком уж афишировать в публичной сфере свое истинное нутро.

Беляева на этом не успокоилась. Она дала интервью иностранному блогеру, в котором призвала к смене власти в России. За эти свои «художества» депутат «заработала» два уголовных дела – за заведомо ложную информацию об использовании российской армии во время спецоперации на Украине, оскорбления военных и осуждение их действий, а также за призывы к терроризму.

Тем временем Беляева, уже утратившая статус депутата, благополучно уехала за границу. И, наверное, посмеивается над своим заочным арестом на два месяца над теми, кто ей так легко разрешил отбытие за пределы России.