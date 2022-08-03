В Воронежской области жилье за два года подорожало на 59 процентов

Купить новую квартиру для многих жителей Воронежской области - недостижимая мечта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты сервиса по поиску работы HeadHunter проанализировали, как изменилась доступность жилья в Воронежской области за последние два года. Цена одного квадратного метра сейчас составляет 86,4 тысяч рублей. А еще в 2020 году он обходился значительно дешевле – в 54,2 тысячи рублей.

В то же время средняя зарплата, по официальным данным, за те же два года повысилась всего лишь на 8,1 процента – с 43,2 тысяч до 46,7 тысяч рублей.

В итоге на данный момент семье из двух работающих человек со средней зарплатой (даже ее, к слову, получают, мягко говоря, не так, чтобы уж очень много жителей Воронежской области), чтобы купить квартиру площадью 54 кв. м на вторичном рынке, нужно копить 4,2 года. На самом деле больше – потому что при подсчете среднего коэффициента доступности жилья совсем не учитывают расходы. То есть, смело умножайте этот срок ожидания по крайней мере на 2, а то и на 2,5. Между тем, в 2020 году копить нужно было 2,8 года, а на самом деле лет шесть.

Воронежская область по этому показателю - не худший регион России. Лучше всего с доступностью жилья в 2022 году обстоят дела в Челябинске (3 года), Оренбурге (3,1), Астрахани и Саратове (3,6), Омске и Волгограде (3,8), Ижевске, Перми, Рязани, Липецке и Красноярске (3,9). С другой стороны, квартиры крайне сложно купить людям с невысоким уровнем доходов в Краснодаре (5), Нижнем Новгороде (5,5), Санкт-Петербурге, Казани и Владивостоке (6,1) и Москве (6,3).