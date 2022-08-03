Аграрии Воронежской области собрали два миллиона тонн зерна

Работники сельскохозяйственных предприятий собирают урожай ударными темпами, несмотря на частые дожди. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Работники сельскохозяйственных предприятий, несмотря на частые дожди, собрали уже более двух миллионов тонн зерна. К утру среды 3 августа, уже обмолотили почти 500 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Напомним, о первом миллионе тонн собранного зерна сообщали совсем недавно – 29 июля. По прогнозу областных властей, урожай зерновых ожидают в районе пяти миллионов тонн. Стало быть, две трети его уже собраны.

К сожалению, полевые работы в 2022 году не обошлись без ЧП. Напомним, град погубил урожай зерновых на площади в 3185 гектара. В Рамонском районе непогода уничтожила посевы на 3050 га, в Борисоглебске – на 150 га.