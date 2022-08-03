Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2022 13:06

Аграрии Воронежской области собрали два миллиона тонн зерна

А обмолотили урожай на площади около 500 тысяч гектаров
Юрий КОЗЛОВ
Работники сельскохозяйственных предприятий собирают урожай ударными темпами, несмотря на частые дожди.

Работники сельскохозяйственных предприятий собирают урожай ударными темпами, несмотря на частые дожди.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Работники сельскохозяйственных предприятий, несмотря на частые дожди, собрали уже более двух миллионов тонн зерна. К утру среды 3 августа, уже обмолотили почти 500 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Напомним, о первом миллионе тонн собранного зерна сообщали совсем недавно – 29 июля. По прогнозу областных властей, урожай зерновых ожидают в районе пяти миллионов тонн. Стало быть, две трети его уже собраны.

К сожалению, полевые работы в 2022 году не обошлись без ЧП. Напомним, град погубил урожай зерновых на площади в 3185 гектара. В Рамонском районе непогода уничтожила посевы на 3050 га, в Борисоглебске – на 150 га.