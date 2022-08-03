Почтовые ящики воронежцев наводнили квитанции на обслуживание газовых приборов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жители многоквартирных домов Воронежа стали в массовом порядке находить в своих ящиках квитанции от ООО «ГОРГАЗ-СЕТИ» с предложением о заключении договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования. Государственная жилищная инспекция Воронежской области разъяснила, что согласно закону собственники жилых помещений обязаны ежегодно обеспечивать его надлежащее содержание путем заключения договора со специализированной организацией и проведения комплекса работ по техническому обслуживания данного оборудования.

- Действительно, ООО «ГОРГАЗ-СЕТИ», как специализированная организация, вправе направить заявку (оферту) о заключении соответствующего договора о ТО любому собственнику газифицированного помещения, - пояснили в ГЖИ. - Однако обращаем внимание граждан, что такая заявка в обязательном порядке должна быть подписана уполномоченным лицом специализированной организации.

Однако в квитанции от имени ООО «ГОРГАЗ-СЕТИ» обязательные требования действующих Правил пользования газом не соблюдены, сообщают в ведомстве. Кроме того, распространяемые извещения, содержат платежные реквизиты ООО «ГОРГАЗ-СЕТИ» и схожи с платежными документами – квитанцией об оплате за оказанные услуги, что вводит граждан в заблуждение граждан.

ГЖИ предостерегает воронежцев от оплаты этих квитанций.