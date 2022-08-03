Распитие спиртного с незнакомцем стоило воронежцу мобильника

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

19-летний воронежец познакомился на Ленинском проспекте с 26-летним безработным, который предложил совместное распитие спиртных напитков.

- Посетив вместе сетевой магазин, новые знакомые продолжили употреблять спиртные напитки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Затем между потерпевшим и подозреваемым завязался словесный конфликт.

В ходе перепалки старший товарищ ударил младшего рукой по лицу, отчего тот упал. Воспользовавшись моментом, злоумышленник забрал у потерпевшего сотовый телефон и внешний аккумулятор, и скрылся.

Оперативники проследили подозреваемого по камерам и вскоре задержали его. В полиции мужчина частично признал свою вину, рассказав, что похищенное имущество успел продать, а вырученные деньги – потратить.

По факту в полиции возбудили уголовное дело по статье «грабеж». Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.