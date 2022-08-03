В Воронежской области желтый уровень опасности погоды продлили до 4 августа

Непогода в Воронежской области, по прогнозам синоптиков, задержится до утра 5 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Гидрометцентре России продлили до 6.00 пятницы, 5 августа, предупреждение о высокой вероятности сильных дождей и гроз в Воронежской области. Это так называемый желтый уровень погодной опасности, самый низкий. Он означает вероятность возникновения ЧП. То есть, нужно быть настороже, но не более того.

В Воронеже мощные осадки прогнозируют до 18.00 4 августа. А местами по Воронежской области до раннего утра 5 августа может быть еще и резкое усиление ветра – до 15-17 м/с.

На данный момент в Воронеже стоит прохладная для начала августа погода. Она обусловлена сильными дождями и грозой, разразившимися 2 августа. А уже с 5 августа в столице Черноземья, по прогнозу регионального Гидрометцентра, дожди прекратятся. Зато начнется жара – 5, 6 и 7 августа днем столбик термометра покажет +30 градусов и выше.