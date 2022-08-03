В Воронежской области на темной трассе сломался автобус с 60 пассажирами

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Поздним вечером на телефон службы спасения позвонил житель Курской области, водитель автобуса, направляющегося из Курска в Крым. Мужчина сообщил, что по дороге на территории Богучарского района Воронежской области у его автобуса взорвалось колесо. Причем авария произошла на неосвещенном участке трассы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели стоящих на дороге пассажиров. Их было около 60, среди которых 11 несовершеннолетних.

- Госавтоинспекторы обеспечили безопасность пассажиров автобуса, включив проблесковые маяки и дождавшись прибытия сотрудников дорожной службы,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По просьбе пассажиров госавтоинспекторы доставили часть из них в г. Богучар и обратно, чтобы они приобрели продукты питания, а водитель - инструменты для ремонта автобуса.

После водитель и пассажиры от души поблагодарили сотрудников полиции за оказанную им помощь.