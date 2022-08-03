В Минообороны начали передачу мэрии Воронежа домов заброшенного военного городка на улице Ратной

Дома заброшенного военного городка на улице Ратной микрорайона Никольское Левобережного района передадут из собственности Министерства обороны в ведение городской администрации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Воронежской области Игорь Кастюкевич.

Жители семи домов на улице Ратной долго не могли добиться ремонта их сильно обветшавшего жилья. После того, как в Минобороны фактически от их обслуживания отказались, почему-то никто не спешил передать их в собственность мэрии Воронежа. Сейчас вроде бы дело сдвинулось с мертвой точки. Процедура оформление домов в муниципальную собственность началась.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем телеграм-канале прокомментировал эту ситуацию. Глава городской администрации сообщил, что сразу после передачи домов в городскую собственность проведут экспертизу их состояния. В зависимости от ее результатов примут решения – провести капремонт или расселить людей в безопасное жилье.