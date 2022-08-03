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Общество3 августа 2022 11:04

В Минообороны начали передачу мэрии Воронежа домов заброшенного военного городка на улице Ратной

Сейчас их никто не обслуживает
Юрий КОЗЛОВ

Дома заброшенного военного городка на улице Ратной микрорайона Никольское Левобережного района передадут из собственности Министерства обороны в ведение городской администрации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Воронежской области Игорь Кастюкевич.

Жители семи домов на улице Ратной долго не могли добиться ремонта их сильно обветшавшего жилья. После того, как в Минобороны фактически от их обслуживания отказались, почему-то никто не спешил передать их в собственность мэрии Воронежа. Сейчас вроде бы дело сдвинулось с мертвой точки. Процедура оформление домов в муниципальную собственность началась.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем телеграм-канале прокомментировал эту ситуацию. Глава городской администрации сообщил, что сразу после передачи домов в городскую собственность проведут экспертизу их состояния. В зависимости от ее результатов примут решения – провести капремонт или расселить людей в безопасное жилье.