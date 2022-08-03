Коронавирус в Воронежской области на утро 3 августа: 191 человек заболел, 2 умерли

Ковид опять наступает, хотя пока число новых пациентов больниц не так велико. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тревожные цифры озвучили сотрудники Роспотребнадзора. Статистика по заболеваниям за сутки на утро среды, 3 августа, такова – заболел 191 человек, правда, лишь 35 из них попали в больницы. Для сравнения, на начало дня 2 августа новых заразившихся было 167. Всего за время пандемии коронавирусом заболели 392 999 жителей Воронежской области

Еще два человека умерли от последствий ковида в то время, как на утро 2 августа смертей по этой причине не было. Всего опасная болезнь унесла в могилу 8 360 наших земляков.

Выздоровевших на этот раз значительно меньше, чем заболевших, - 127. И это еще один повод для беспокойства.