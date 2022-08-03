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Здоровье3 августа 2022 10:34

Коронавирус в Воронежской области на утро 3 августа: 191 человек заболел, 2 умерли

Количество заразившихся за сутки постепенно растет
Юрий КОЗЛОВ
Ковид опять наступает, хотя пока число новых пациентов больниц не так велико.

Ковид опять наступает, хотя пока число новых пациентов больниц не так велико.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Тревожные цифры озвучили сотрудники Роспотребнадзора. Статистика по заболеваниям за сутки на утро среды, 3 августа, такова – заболел 191 человек, правда, лишь 35 из них попали в больницы. Для сравнения, на начало дня 2 августа новых заразившихся было 167. Всего за время пандемии коронавирусом заболели 392 999 жителей Воронежской области

Еще два человека умерли от последствий ковида в то время, как на утро 2 августа смертей по этой причине не было. Всего опасная болезнь унесла в могилу 8 360 наших земляков.

Выздоровевших на этот раз значительно меньше, чем заболевших, - 127. И это еще один повод для беспокойства.