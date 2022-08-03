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Общество3 августа 2022 10:33

Водоканалу назначили штраф в 5,5 тысячи за аварию на водоводе в Воронеже

ЧП оставило без воды несколько тысяч жителей Коминтерновского района
Ирина КАЗАНИНА
Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: из архива «КП»

Государственная жилинспекция Воронежской области выставила водоканалу штраф в 5,5 тысячи за коммунальную аварию на улице Антонова-Овсеенко, лишившую питьевой воды несколько тысяч жителей Коминтерновского района.

В пресс-службе РВК-Воронеж прокомментировали, что пока не получали документов из ведомства, но все назначенные выплаты перечислят. А также напомнили, что ликвидировали аварию на водоводе 1977 года в районе ул. Антонова-Овсеенко в максимально сжатые сроки, несмотря на объективные трудности и организовали подвоз питьевой воды за счет компании. Кроме того, в «РВК-Воронеж» рассматриваются возможность проведения реконструкции этого участка трубопровода.