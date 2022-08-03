На воронежской трассе иномарка снесла ограждение и столб: в больнице ребенок и двое взрослых

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Накануне вечером на автодороге «Дон» в Бобровском районе 33-летний водитель автомобиля «Мазда» попал в ДТП. По данным полиции, мужчина превысил скорость и правила расположения транспортных средств на дороге, из-за этого не справился с управлением и снес металлическое ограждение, а затем выехал в кювет, где протаранил столб.

В результате ДТП водитель автомобиля, а также двое его пассажиров, 31-летняя женщина и 8-летняя девочка получили телесные повреждения различной степени тяжести и попали в больницу.

По факту ДТП проводится полицейская проверка.