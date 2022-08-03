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Общество3 августа 2022 9:47

В середине августа в Воронеже появятся новые автобусы с кондиционерами

Они уже готовы для эксплуатации, но возникли проблемы со страховкой
Юрий КОЗЛОВ
Новые автобусы ждут для выхода на маршруты только получения страховки.

Новые автобусы ждут для выхода на маршруты только получения страховки.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии Воронежа сообщили о сроках выхода на линию новых автобусов с кондиционерами. Напомним, в 2022 году для «Воронежпассажиртранса» закупили 63 новых низкопольных машины с полноценной системой климат-контроля.

На данный момент в новых автобусах полностью провели техосмотр и обслуживание, настроили систему ГЛОННАСС, речевые информаторы, сделали терминалы для оплаты проезда. Сложности возникли в страховании машин. О них рассказал заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров:

– 19 июля автобусы официально передали в распоряжение «Воронежпассажиртранса». Уже на следующий день специалисты предприятия отправили все необходимые документы в страховые компании. Здесь, на месте, компании готовы застраховать технику, однако, когда они отправляют данные на согласование в Москву, оттуда приходит отказ. К сожалению, с такой проблемой столкнулось не только муниципальное предприятие и не только в нашем городе. Она касается и частных перевозчиков, и коммунальной техники. Почти две недели мы непрерывно вели работу с различными страховыми и 3 августа, наконец, получили согласие. Застраховать автобусы в итоге согласилась лишь одна компания.

Автобусы будут ставить на учет частями. По мере того, как будут оформлять страховку, их постепенно будут выпускать на улицы Воронежа, в первую очередь по магистральным направлениям. В мэрии ожидают, что первые автобусы с кондиционерами выедут на свои маршруты в середине августа.

Кроме того, для удобства пассажиров сотрудники «Единого оператора городских пассажирских перевозок» и разработчики программного оборудования доработали мобильное приложение VrnBus. Теперь в список с номерами прибывающих маршрутов добавятся специальные значки: будет отмечены автобусы, оборудованные для перевозки маломобильных граждан, и транспорт, где есть кондиционеры.