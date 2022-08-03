В середине августа в Воронеже появятся новые автобусы с кондиционерами

Новые автобусы ждут для выхода на маршруты только получения страховки. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии Воронежа сообщили о сроках выхода на линию новых автобусов с кондиционерами. Напомним, в 2022 году для «Воронежпассажиртранса» закупили 63 новых низкопольных машины с полноценной системой климат-контроля.

На данный момент в новых автобусах полностью провели техосмотр и обслуживание, настроили систему ГЛОННАСС, речевые информаторы, сделали терминалы для оплаты проезда. Сложности возникли в страховании машин. О них рассказал заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров:

– 19 июля автобусы официально передали в распоряжение «Воронежпассажиртранса». Уже на следующий день специалисты предприятия отправили все необходимые документы в страховые компании. Здесь, на месте, компании готовы застраховать технику, однако, когда они отправляют данные на согласование в Москву, оттуда приходит отказ. К сожалению, с такой проблемой столкнулось не только муниципальное предприятие и не только в нашем городе. Она касается и частных перевозчиков, и коммунальной техники. Почти две недели мы непрерывно вели работу с различными страховыми и 3 августа, наконец, получили согласие. Застраховать автобусы в итоге согласилась лишь одна компания.

Автобусы будут ставить на учет частями. По мере того, как будут оформлять страховку, их постепенно будут выпускать на улицы Воронежа, в первую очередь по магистральным направлениям. В мэрии ожидают, что первые автобусы с кондиционерами выедут на свои маршруты в середине августа.

Кроме того, для удобства пассажиров сотрудники «Единого оператора городских пассажирских перевозок» и разработчики программного оборудования доработали мобильное приложение VrnBus. Теперь в список с номерами прибывающих маршрутов добавятся специальные значки: будет отмечены автобусы, оборудованные для перевозки маломобильных граждан, и транспорт, где есть кондиционеры.