Жителям Северного района Воронежа вернули свет

Жителям многоэтажных домов в районе улицы Мордасовой в Северном районе Воронежа возобновили подачу электричества. Света не было около двух часов.

Напомним, район оказался обесточен утром в среду из-за аварии на подстанции. Причем, в некоторых домах вместе со светом пропала вода – для ее подачи используются электрически насосы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".