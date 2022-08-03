На воронежской трассе столкнулись три грузовика

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Борисоглебском районе на трассе Р-22 «Каспий» 2 августа произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. По предварительной информации, 43-летний житель Республики Дагестан, на «Вольво» с полуприцепом, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося спереди грузового автомобиля «Рено», с прицепом под управлением 50-летнего уроженца ближнего зарубежья. После удара полуприцеп «Вольво» сместился на полосу встречного движения и снес встречный грузовик «Даф» с прицепом, под управлением 51-летнего жителя Волгоградской области.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Даф», он получил телесные повреждения различной тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.