Воронежским работодателям обещают господдержку за трудоустройство безработных

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 362 (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.06.2022 N 1021) «О государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, включая некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан» в 2022 году работодатели могут получить субсидию:

- на частичную компенсацию затрат работодателя, подавшего заявление о подборе работников и трудоустроившего в 2021 году безработного гражданина;

- на частичную компенсацию затрат работодателя на выплату заработной платы работникам из числа трудоустроенных граждан, которые относятся к категории молодежи в возрасте до 30 лет и соответствуют критериям, указанным в подпункте «б» пункта 2 Постановления Правительства РФ от 04.06.2022 N 1021.

В этом году категории граждан, при трудоустройстве которых положена частичная компенсация затрат работодателя на выплату заработной платы работникам, расширились.

Подробности можно узнать по телефонам: ГКУ ВО ЦЗН города Воронежа:

ОЗН «Коминтерновский» 212-56-26, 212-56-20;

ОЗН «Левобережный» 212-56-18, 212-56-00;

ОЗН «Ленинский» 212-56-36, 212-56-48; 212-56-45;

ОЗН «Советский» 212-56-55, 212-56-56.