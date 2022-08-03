Таможня конфисковала заказанные воронежцами в сети саблю и скрытую камеру

Фото из архива "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Таможенники не пропустили через границу заказанные через интернет жителями Воронежской области запрещенные к ввозу в Россию предметы.

Так, житель Лисок получил штраф в тысячу рублей и лишился заказа – сабли, которую приобрел в качестве сувенира. Другой нарушитель из Грибановского района заказал на AliExpress скрытую камеру. Ее также конфисковали, но без назначения штрафа.

В таможенной службе напомнили, что за ввоз на территорию России запрещенных предметов грозит штраф от 1 до 2,5 тыс. рублей с конфискацией товара. С начала года Воронежская таможня возбудила 755 дел об административных правонарушениях. Наложены взыскания в виде штрафов в размере 12,9 млн рублей, конфискованы товары на сумму 64 тыс. рублей. 60% дел возбуждено в связи с непредставлением или несвоевременным представлением в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров.