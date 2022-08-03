Ночью в Воронеже сгорела квартира на улице 25 Января

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Около половины четвертого ночи 3 августа в квартире дома №18 по улице 25 Января в Воронеже возник пожар. Ликвидировать его выехали 13 спасателей и пять машин спецтехники.

Пожар оказался серьезным: в квартире полностью выгорели две комнаты 5х3м и 3х4м, а также поврежден огнем коридор на площади в три «квадрата». По оперативным данным ГУ МЧС есть пострадавшие. Одного человека спасли из огня сотрудники пожарной службы.

Пожар ликвидировали в 03:50. Причины ЧП выясняют эксперты.