В Воронеже машина «нырнула» под асфальт

Фото мэрии Воронежа

Во вторник на улице Циолковского в Воронеже на ходу в провал на дороге провалилась легковая машина. Яма оказалась настолько глубокой, что автомобиль скрылся в ней почти наполовину.

В мэрии прокомментировали, что подобные провалы на дорогах вызваны промоинами грунта из-за аварий на подземных коммуникациях, которые случались в этом месте. Местные жители, кстати, подтвердили, что асфальт просел уже несколько дней назад, и опасное место даже было огорожено лентами. Однако это не уберегло водителя от ЧП.

После происшествия яму на дороге оградили блоками. Ремонтом дорожники займутся в ближайшее время.