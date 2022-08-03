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Происшествия3 августа 2022 5:34

В Воронеже машина «нырнула» под асфальт

На улице Циолковского образовалась огромная яма
Ирина КАЗАНИНА
Фото мэрии Воронежа

Фото мэрии Воронежа

Во вторник на улице Циолковского в Воронеже на ходу в провал на дороге провалилась легковая машина. Яма оказалась настолько глубокой, что автомобиль скрылся в ней почти наполовину.

В мэрии прокомментировали, что подобные провалы на дорогах вызваны промоинами грунта из-за аварий на подземных коммуникациях, которые случались в этом месте. Местные жители, кстати, подтвердили, что асфальт просел уже несколько дней назад, и опасное место даже было огорожено лентами. Однако это не уберегло водителя от ЧП.

После происшествия яму на дороге оградили блоками. Ремонтом дорожники займутся в ближайшее время.