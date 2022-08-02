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Спорт2 августа 2022 18:28

Воронежская легкоатлетка Светлана Аплачкина выиграла чемпионат России

Она стала лучшей в беге на 5000 метров
Алексей СЕРГУНИН
Светлана Аплачкина. Скриншот видео с сайта ВФЛА.

Светлана Аплачкина. Скриншот видео с сайта ВФЛА.

Сегодня, 2 августа, в Чебоксарах стартовал чемпионат России по легкой атлетике. Золотую награду на дистанции 5000 метров завоевала воронежская спортсменка Светлана Аплачкина. Она показала результат 15 минут 25,75 секунды. Второй финишировала тамбовчанка Любовь Павленко – отставание от Аплачкиной составило 2,22 секунды. Третье место у выступающей за Грузию Валерии Жандаровой – она уступила Светлане 6,27 секунды.

Как сообщалось ранее, воронежская дзюдоистка стала призеркой первенства ЦФО. Третье место в весовой категории 53 кг заняла воспитанница Рамонского районного центра физической культуры и спорта Малика Шарофбоева.