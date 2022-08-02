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Спорт2 августа 2022 17:56

Воронежская дзюдоистка стала бронзовой призеркой первенства ЦФО

Турнир среди спортсменов до 18 лет завершился в Подмосковье
Алексей СЕРГУНИН
Малика Шарофбоева (крайняя справа). Фото из телеграм-канала департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Малика Шарофбоева (крайняя справа). Фото из телеграм-канала департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Для борьбы за награды и путевки на первенство России в Орехово-Зуево съехались 460 спортсменов из 17 регионов страны. Третье место в весовой категории 53 кг заняла воспитанница Рамонского районного центра физической культуры и спорта Малика Шарофбоева.

Как сообщалось ранее, встречу 5-го РФПЛ между воронежским «Факелом» и «Уралом» покажут по каналу «Матч ТВ». Из-за этого время начала игры сдвинули на 30 минут назад.

Тем временем болельщикам воронежского клуба объяснили, как попасть на матч 4-го тура с ЦСКА. Для них выделили квоту в 1,5 тысячи билетов.