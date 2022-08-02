Из-за непогоды в Воронежской области энергетиков перевели в режим повышенной готовности

Сегодня, 2 августа, с 19:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный дождь, местами грозы, усиление ветра при грозе до 15-18 м/с) энергетики филиала «Россети Центр» - «Воронежэнерго» переведены в режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

В случае необходимости к оперативному устранению последствий непогоды готовы 158 бригад энергетиков: 497 человек и 301 единица техники.

Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.