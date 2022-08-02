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Спорт2 августа 2022 16:00

Встречу 5-го тура РФПЛ между воронежским «Факелом» и «Уралом» покажут по каналу «Матч ТВ»

Из-за этого время начала игры сдвинули на 30 минут назад
Алексей СЕРГУНИН
Сегодня, 2 августа, игроки "Факела"начали подготовку к матчу с ЦСКА.

Сегодня, 2 августа, игроки "Факела"начали подготовку к матчу с ЦСКА.

Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Начало игры 5-го тура РФПЛ по футболу между воронежским «Факелом» и «Уралом» из Екатеринбурга сдвинули в угоду телевизионщикам. Как и планировалось, встреча состоится 12 августа, но стартовый свисток раздастся не в 20:00, а в 19:30. Всему виной желание федерального канала «Матч ТВ» провести прямую трансляцию из Воронежа.

Напомним, что подопечные Олега Василенко пробились в элиту российского футбола спустя 21 год. После трех туров «Факел» делит места с 12-го по 14-е с московским «Локомотивом» и «Нижним Новгородом». У каждого из клубов по два очка.

Как сообщалось ранее, болельщикам воронежского клуба объяснили, как попасть на матч 4-го тура с ЦСКА. Для них выделили квоту в 1,5 тысячи билетов.