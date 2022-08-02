В «Квадре» пояснили причину прорыва трубы в Воронеже

Специалисты уже перекрыли задвижки, после откачки воды приступят к ремонту. Фото: Игорь БУГАЕВ

Как уже сообщала «КП», сегодня, 2 августа, в Воронеже на пересечении улиц Строителей и Подгоренской прорвало трубу.

Специалисты «РВК-Воронеж» выехали на место для уточнения принадлежности сетей. Выяснилось, что данный объект не принадлежит водоканалу.

- Ситуация связана с работами на теплотрассе специалистов компании «Квадра», - сообщили в пресс-службе водоканала.

Но в «Квадре» заверили, что ситуация под контролем.

- Это видео сделано в период гидравлических испытаний. На теплосети было обнаружено повреждение. Специалисты уже перекрыли задвижки, после откачки воды приступят к ремонту. Напомним, что цель гидравлический испытаний - выявление слабых мест на теплосетях и их дальнейший ремонт. Во время проведения работ сетевая вода в трубопроводах не выше 30 градусов. Внеплановых отключений у потребителей нет - у потребителей, запитанных от этой теплотрассы плановое отключение воды с понедельника.