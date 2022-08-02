Воронежцы стали призерами всероссийского турнира по пляжному волейболу

Игорь Якунин и Александр Ужегов (крайние слева). Фото со страницы Дмитрия Соболева в VK.

- Воронежским спортсменам - либеро клуба «Кристалл-Черкизово» Игорю Якунину и бывшему игроку того же «Кристалла» Александру Ужегову удалось завоевать серебро в одной из групп, - написал на своей странице в VK руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Дмитрий Соболев.

Несмотря на то, что начали наши волейболисты с поражения, им удалось достойно закончить групповой этап и встретиться с командами из Москвы и Тамбова. Игра с тамбовцами, по мнению самих спортсменов, получилась наиболее напряженной и завершилась со счетом 2:1. Полуфинал тоже прошел удачно для команды из Воронежа, а вот в финале произошло несчастье: Игорь Якунин получил травму. Команде пришлось сняться с турнира, и первое место досталось спортсменам из Волгограда.