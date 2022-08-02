В Воронеже на пересечении улиц Подгоренской и Строителей прорвало трубу

Прорыв произошел менее часа назад. Фото: Игорь БУГАЕВ

Читатель «Комсомольской правды» Игорь Б. поделился фотографией и видео прорыва трубы, который произошел менее часа назад в Воронеже на пересечении улиц Строителей и Подгоренской.

Специалисты «РВК-Воронеж» выехали на место для уточнения принадлежности сетей. Выяснилось, что данный объект не принадлежит водоканалу.

Ситуация связана с работами на теплотрассе специалистов компании «Квадра» , - сообщили в пресс-службе водоканала.

В свою очередь в «Квадре» пока не знают о причинах случившегося и сроках устранения последствий. Обещали дать комментарий в ближайшее время. «КП» следит за ситуацией.