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Происшествия2 августа 2022 14:21

В Воронеже на пересечении улиц Подгоренской и Строителей прорвало трубу

Вода бьет фонтаном прямо из-под земли
Алексей СЕРГУНИН
Прорыв произошел менее часа назад.

Прорыв произошел менее часа назад.

Фото: Игорь БУГАЕВ

Читатель «Комсомольской правды» Игорь Б. поделился фотографией и видео прорыва трубы, который произошел менее часа назад в Воронеже на пересечении улиц Строителей и Подгоренской.

Специалисты «РВК-Воронеж» выехали на место для уточнения принадлежности сетей. Выяснилось, что данный объект не принадлежит водоканалу.

Ситуация связана с работами на теплотрассе специалистов компании «Квадра» , - сообщили в пресс-службе водоканала.

В свою очередь в «Квадре» пока не знают о причинах случившегося и сроках устранения последствий. Обещали дать комментарий в ближайшее время. «КП» следит за ситуацией.