В Воронежской области с 5 августа откроется сезон охоты с тремя породами собак

- А мужикам охота на охоту... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О старте сезона охоты с легавыми собаками, ретриверами и спаниелями сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии. Стрелять дичь разрешат с 5 августа.

При этом на разную дичь и сроки охоты будут не одинаковыми. Так, животных, обитающих на болотах и лугах, можно стрелять с 5 августа до 5 декабря. Зверей в борах, степях и в полях разрешено добывать с 5 августа по 5 января 2023 года. А вот стрелять водоплавающую дичь можно меньше всего – с четвертой субботы августа по 30 ноября.

Есть еще одно важное условие – у охотников должна быть справка о происхождении собак.

Любителям пострелять совсем уж бесконтрольно стоит напомнить о супружеской паре, попавшей под суд. Муж и жена 29 марта в один из лесов Подгоренского района застрелили четырех косулей. За это они «заработали» уголовное дело, по которым обоим грозит до пяти лет лишения свободы.