Незваному гостю на воронежской свадьбе повредили голову и сломали нос в трех местах

Вчера, 1 августа, из медицинского учреждения в отдел полиции № 1 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о том, что в приемное отделение доставлен 35-летний местный житель с повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, трех переломов костей носа и других повреждений.

Сотрудники полиции выяснили, что 31 июля в вечернее время на улице Генерала Лохматикова компания отмечала свадьбу друзей на территории частного дома, принадлежащего 38-летнему местному жителю, работающему таксистом.

В это время к хозяину приехал знакомый, нигде неработающий 35-летний ранее судимый местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Гость потребовал от хозяина деньги, при этом говорил, что все работающие горожане обязаны выделять определенную сумму для помощи ранее судимым землякам. Хозяин отказался помочь финансово, и завязалась драка. Изначально потерпевший стал толкать, наносить удары хозяину дома. Затем уже таксист стал бить гостя по голове, от чего последний падал не менее двух раз, ударяясь головой об асфальт. После того как нигде неработающий местный житель потерял сознание, хозяин дома сам оказал первую помощь пострадавшему и попросил своих знакомых вызвать «скорую».

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого. В отделе полиции он сознался в своем проступке и пояснил, что в процессе конфликта не смог совладать с эмоциями и ввязался в драку. Потерпевший сейчас находится в реанимации. В соответствии с частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.