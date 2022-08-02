За задержку зарплаты воронежскому бизнесмену «светит» реальный срок

Санкциями статьи предусмотрено максимальное наказание до трех лет лишения свободы. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

43-летний директор ООО УК «Высота» обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации). Об этом информирует телеграм-канал прокуратуры Воронежской области.

По версии следствия, с апреля по октябрь прошлого года руководитель организации, намеренно не выплачивал зарплату четырем сотрудникам. Деньги он направлял на различные расчеты с фондами, оплату по договору займа, банковские услуги и иные цели. Общая сумма невыплаченной заработной платы составила более 297 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу. Санкциями статьи предусмотрено максимальное наказание до трех лет лишения свободы.