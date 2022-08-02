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Происшествия2 августа 2022 13:00

За задержку зарплаты воронежскому бизнесмену «светит» реальный срок

Директор ООО УК «Высота» задолжал подчиненным почти 300 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
Санкциями статьи предусмотрено максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

Санкциями статьи предусмотрено максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

43-летний директор ООО УК «Высота» обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации). Об этом информирует телеграм-канал прокуратуры Воронежской области.

По версии следствия, с апреля по октябрь прошлого года руководитель организации, намеренно не выплачивал зарплату четырем сотрудникам. Деньги он направлял на различные расчеты с фондами, оплату по договору займа, банковские услуги и иные цели. Общая сумма невыплаченной заработной платы составила более 297 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу. Санкциями статьи предусмотрено максимальное наказание до трех лет лишения свободы.