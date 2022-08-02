В Воронеже уголовное дело бывшего главы дирекции ЮВЖД дошло до суда

Экс-начальник ЮВЖД небескорыстно заставлял подчиненных бесплатно делать уборку вокзалов. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В понедельник, 1 августа, в Левобережный районный суд Воронежа пришли материалы уголовного дела в отношении бывшего главы дирекции ЮВЖД Владимира Востроилова.

По данным следствия, начальник Юго-Восточной дирекции пассажирских обустройств заключил договор с ООО «ПСК». Представители этой организации должны были обеспечить уборку помещений вокзалов. Однако со своей работой коммерсанты не справлялись. Тогда Владимир Востроилов вместо того, чтобы призвать фирмачей к порядку, начал взваливать уборку на подчиненных, в должностные обязанности которых она не входила.

В суде пояснили, что Востроилов был лично заинтересован в такой постановке работы. Как именно, не уточнили. По части 1 статьи 285 УК РФ теперь уже бывшему топ-менеджеру ЮВЖД грозит до четырех лет лишения свободы.