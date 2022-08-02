В список под снос в августе в Воронеже добавили 28 киосков

В августовский список нестационарных торговых объектов (НТО), которые принудительно демонтируют в Воронеже, добавили 28 киосков. Документ опубликован на сайте мэрии 2 августа.

Уточняется, что большинство владельцев незаконно размещенных по городу киосков установить не удалось.

15 НТО снесут в Коминтерновском районе Воронежа. 7 - в Советском, в Центральном районе – 3 (среди них два киоска быстрого питания), 2- в Левобережном районе.

Ранее в списке на август под снос насчитывалось 20 НТО в Железнодорожном, Советском, Коминтерновском и Центральном районах Воронежа.