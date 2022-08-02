Мэрия Воронежа нашла генподрядчика для II этапа реконструкции Остужевской развязки

Фото: пресс-служба проектного института «Гипрокоммундортранс».

Воронежская дорожная компания «СМУ-90» займется II этапом реконструкции масштабного проекта – Остужевской развязки. Этой новостью поделился мэр Вадим Кстенин в своем официальном телеграм-канале 2 августа.

Градоначальник отметил, что работами на таком важном для Воронежа объекте займется компания крупная, у которой есть большой опыт работы как строительства и реконструкции дорог в нашем городе, так и обновления мостовых сооружений. К примеру, под контролем структурных подразделений горадминистрации «СМУ-90» досрочно была выполнена реконструкция путепровода на Работнице.

Напомним, второй этап состоит не только из расширения до шести полос дороги от путепровода на улице Остужева до федеральной трассы М4 «Дон», но и из строительства развязки в разных уровнях по типу классического клеверного листа на пересечении Остужева и Минской.

При этом мэр отметил, что специалисты уже предварительно проработали возможные ограничения, которые могут создавать неудобства для автомобилистов. Чтобы их минимизировать, начнут с расширения дороги и строительства лепестков.

– Первые затруднения при передвижении появятся из-за необходимости выноса сетей, но при этом мы будем стараться перекрывать движение по полосам. Основное перекрытие перекрестка для работ планируется уже после того, как обустроим все правоповоротные съезды развязки, чтобы была возможность пропускать поток. После заключения контракта соберу совещание, на котором в деталях определимся с планом производства работ и еще раз обсудим варианты минимизации пробок, – рассказал Вадим Кстенин.

А тем временем продолжается первый этап реконструкции Остужевской развязки. В активной фазе находится строительство нового путепровода: на всех 14 пролетах сооружения полностью смонтированы балки, проводится обустройство гидроизоляции. Затем рабочие приступят к деформации швов, прокладке подходов к путепроводу и созданию «дорожной одежды». Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

При благоприятной погоде уже в ближайшие два-три месяца планируется переключить движение транспорта на новый путепровод. Это позволит начать полное обновление существующего путепровода.

Ирина Шабанова