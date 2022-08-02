Воронежец лишился 143 тысяч рублей, пытаясь купить электронные сигареты

За 1 августа в Воронежской области зарегистрировано восемь сообщений о фактах мошенничеств, совершенных бесконтактным способом, и четыре заявления о хищениях денежных средств с банковских карт. Общий ущерб превысил 900 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Так, накануне в полицию поступило заявление от 20-летнего предпринимателя. Молодой человек в прошлом году решил открыть свой бизнес, получил статус индивидуального предпринимателя. Определиться со сферой деятельности помогла знакомая, парень решил заняться продажей электронных сигарет. Она же предоставила ему контакты оптовика. Списавшись в одном из мессенджеров, потерпевший и лже-поставщик обсудили условия сделки. В начале ноября прошлого года начинающий бизнесмен перевел на указанные аферистом реквизиты оплату в размере 143 тысяч рублей за оптовую партию товара, но сигарет так и не увидел. Мошенник под различными предлогами оттягивал отправку продукции. Поняв, что самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации у него не получится, потерпевший обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Стражи порядка убедительно просят не перечислять деньги без личного контакта с продавцом, не сообщать неизвестным лицам номера и пароли банковской карты и незамедлительно звонить в полицию в случае возникновения подозрения на мошеннические действия со стороны злоумышленников. Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02.