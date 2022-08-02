Фолк-группа «Ярилов зной» выступит на всероссийском фестивале в Воронежской области

5 августа в Ломовском природно-ландшафтном парке в рамках XIV всероссийского фестиваля фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая» развернутся две площадки. На малой сцене в 16:00 с концертной программой «Русь песенная» зрителей будут радовать творческие коллективы и исполнители Воронежской области. Большую сцену на воде в 20:00 украсит гала-концерт фестиваля «Живу тобой, родная Русь!» с участием коллективов из Саратовской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Московской, Липецкой областей, Краснодарского края, республики Северная Осетия – Алания, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Ярким фестивальным зрелищем станет и демонстрация выставочных экспозиций-презентаций домов ремесел региона и выставка-ярмарка изделий художественных ремесел «Русь мастеровая». Более 120 мастеров покажут свой талант и умения в декоративно-прикладном и ремесленном творчестве.

Второй фестивальный день начнется с творческой лаборатории для руководителей фольклорных коллективов. В районном доме культуры состоятся и ремесленные мастер-классы. Участники фестиваля смогут порадовать жителей Воробьёвского района яркими концертными программами, которые пройдут в сельских поселениях района.

Завершится второй фестивальный день на центральной площади села Воробьёвка, где в 16:00 развернется арт-пространство «Город мастеров», а в 20:00 состоится торжественное закрытие фестиваля с тематической программой «Голоса Земли родной». Хедлайнером фестиваля выступит фолк-группа «Ярилов зной». Об этом сообщает телеграм-канал департамента культуры Воронежской области.