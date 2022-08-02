В райцентре Воронежской области скоро появится новый стадион

На стадионе уже сделали футбольное поле. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В Воронежской области завершается строительство стадиона в селе Верхний Мамон, являющимся центром одноименного района. Об этом сообщили на портале регионального правительства.

Спортивную арену возводят в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» Строители уже заканчивают все пусконаладочные работы на системах видеонаблюдения и контроля доступа, а также благоустраивают прилегающую к стадиону территорию.

На стадионе уже готово футбольное поле, беговые дорожки, зона для прыжков в длину, установили оборудование для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО, уличные тренажеры. Скоро здесь уже начнут тренироваться местные любители спорта. В частности, есть все условия для занятий силовой гимнастикой. Общая готовность стадиона составляет 99%, то есть, осталось доделать какие-то мелочи.

На уличных тренажерах в принципе уже можно заниматься. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Места для зрителей еще нужно доделать. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Напомним, в начале сентября планируют открыть новый бассейн в Бобровском районе. Там оборудуют восемь дорожек для плавания. Общая площадь бассейна будет более 2,5 тысяч квадратных метров.