Воронежец Александр Микеров выиграл первенство России по лыжероллерам

Александр Микеров. Фото из архива Александра МИКЕРОВА.

Вчера, 1 августа, в Санкт-Петербурге завершилось первенство России по лыжероллерам.

В дисциплине спринт на 200 метров победу праздновал Александр Микеров из Новой Усмани. Вторым финишировал липчанин Никита Савенко, третьим – местный спортсмен Владислав Шестаков. Отметим, что воспитанник Евгения Зенюкова стал самым юным призером. Саша на два года младше Никиты и Влада. Всего участие в гонке приняли 125 спортсменов.

Как сообщалось ранее, воронежский «Буран» начал межсезонье с двух побед над «Рязанью». Причем обе завершились со счетом 5:3.

Тем временем, болельщикам воронежского «Факела» объяснили, как попасть на матч с ЦСКА. Для них выделили квоту в 1,5 тысячи билетов.