Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт2 августа 2022 10:29

Воронежец Александр Микеров выиграл первенство России по лыжероллерам

Воспитанник Евгения Зенюкова опередил более опытных соперников
Алексей СЕРГУНИН
Александр Микеров. Фото из архива Александра МИКЕРОВА.

Александр Микеров. Фото из архива Александра МИКЕРОВА.

Вчера, 1 августа, в Санкт-Петербурге завершилось первенство России по лыжероллерам.

В дисциплине спринт на 200 метров победу праздновал Александр Микеров из Новой Усмани. Вторым финишировал липчанин Никита Савенко, третьим – местный спортсмен Владислав Шестаков. Отметим, что воспитанник Евгения Зенюкова стал самым юным призером. Саша на два года младше Никиты и Влада. Всего участие в гонке приняли 125 спортсменов.

Как сообщалось ранее, воронежский «Буран» начал межсезонье с двух побед над «Рязанью». Причем обе завершились со счетом 5:3.

Тем временем, болельщикам воронежского «Факела» объяснили, как попасть на матч с ЦСКА. Для них выделили квоту в 1,5 тысячи билетов.