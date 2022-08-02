Воронежцу грозит до пяти лет тюрьмы за нападение на полицейского

20-летнего жителя Грибановского района будут судить по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом сообщает телеграм-канал СУ СК РФ по Воронежской области.

По предварительным данным, 28 июля этого года в ночное время в ОМВД России по Грибановскому району поступило телефонное сообщение из районной больницы о неадекватном поведении местного жителя. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя вызывающе, нарушая общественный порядок. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой находился 25-летний оперуполномоченный отдела полиции. Страж порядка потребовал от мужчины прекратить противоправные действия, но тот нанес представителю власти удар кулаком по лицу. Действия дебошира остановили прибывшие на место сотрудники полиции.

Следователь СК провел осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и потерпевший, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 318 УК РФ – до пяти лет лишения свободы.