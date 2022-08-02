Воронеж попал в ТОП-10 самых дешевых мест для бюджетного отдыха

В Воронеже много красивых старинных мест, которыми можно полюбоваться - к примеру, Каменный мост. Но все же туристы чаще всего останавливаются не более, чем на день, по дороге на юг. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Воронеж попал в ТОП-10 российских городов, где туристы могут снять номер за наиболее дешевые цены. Исследование провели аналитики сервиса для бронирования жилья Tvil.ru.

По данным рейтинга, аренда квартиры в Воронеже обойдется за одни сутки в 1 982 рубля. В некоторых южных городах эта услуга стоит еще дешевле. Так, в Астрахани и Горячем Ключе квартиру можно снять соответственно за 1 880 и 1 871 рубль. В Нальчике это тоже можно сделать чуть дешевле, чем в Воронеже – за 1 958 рублей.

При этом самая дешевая аренда жилья в крупных городах в Барнауле и в Новосибирске – 1,5 тысячи рублей. А в городке Соль-Илецк Оренбургской области, знаменитом своими солевыми озерами, ценник еще меньше – 1,3 тысячи рублей.

В то же время Воронеж, скорее, является перевалочным пунктом по дороге на южные курорты. В среднем номер в нашем городе снимают на сутки. А вот, к примеру, в крымской Николаевке – в среднем на 12 дней. Тем более, что там цены тоже не кусаются – 1 853 рубля за день.