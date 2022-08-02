Воронежцы предотвратили попытку изнасилования женщины в Шилово

Жители микрорайона Шилово написали в соцсетях о том, что стали очевидцами попытки изнасилования женщины в 22:50 в понедельник, 1 августа. Инцедент произошел недалеко от транспортного кольца. Прогуливающиеся три 18-летние девушки услышали женский крик и бросились на помощь.

Они увидели женщину с мужчиной в кустах возле прогулочной дорожки у леса.

– Она пряталась за ним и шептала: «Это не мой муж, я его не знаю, он пытается меня изнасиловать». Говорит ему: «Они дадут мне воды». Мы отвели ее до тропинки прогулочной. Он шел за нами, пытался ее схватить. Был сильный перегар. Когда понял, что выходка не прошла, начал уходить в сторону «Звездного», – поделились спасительницы в своем посте.

По словам девушек, на вид испуганной женщине было примерно 45 лет.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области прокомментировали:

– 1 августа в отдел полиции N5 поступило сообщение от местной жительницы о противоправных действиях неизвестного мужчины. По данному факту проводится проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.