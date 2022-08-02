В Воронежской области один из участников ДТП избил другого

Жителя села Губари Борисоглебского района В. ждет суд в соответствии с частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Как выяснилось во время следствия, в середине марта прошлого года в вечернее время водитель С., двигаясь на автомобиле Опель «Астра» на пересечении улиц Пролетарская и Садовая села Макашевка Борисоглебского района, столкнулся с автомобилем ВАЗ 21102. «Жигули» были припаркованы на правой обочине улицы Садовая под управлением гражданина В.

После этого у участников ДТП произошел словесный конфликт, в результате которого В. несколько раз ударил С. кулаком по лицу и ногой в область ребер. Согласно заключению врачей, В. нанес оппоненту телесные повреждения, которые квалифицируются, как причинившие тяжкий вред здоровью. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – лишение свободы на срок до восьми лет. Об этом сообщает пресс-служба Борисоглебского горсуда.