Житель Воронежской области покалечил мужчину в ДТП в Севастополе

К судебным приставам Панинского района поступил исполнительный лист от отделения Фонда обязательного медицинского страхования в Севастополе.

Дело в том, что житель Воронежской области, находясь в Крыму, устроил ДТП, в котором серьезно пострадал 54-летний мужчина. Он получил рану на голове, ссадины кистей рук, повреждения костей коленного сустава (гемартроз). Пока на лечение мужчина потратил 17 тысяч рублей, их ему компенсировали из средств Фонда. Но дарить государственные деньги никто не собирается. Суд обязал жителя Панинского района компенсировать расходы на лечение. Однако нарушитель ПДД не спешил расставаться с деньгами.

Тогда судебные приставы арестовали 17 тысяч рублей, находящиеся на счетах жадного водителя, и направили их в Севастополь.