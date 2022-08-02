Болельщикам воронежского «Факела» объяснили, как попасть на матч с ЦСКА

Теперь и на "ВЭБ Арене" услышат, как болеют воронежские любители футбола. Фото: с сайта ФК "Факел"

Болельщикам «Факела», собирающимся приехать в Москву, чтобы поддержать любимую команду, объяснили, как быстрее сориентироваться и без проблем попасть на стадион. Инструкцию выложили на сайте нашего футбольного клуба.

Для поклонников «Факела» будет доступна квота в 1,5 тысячи билетов. В пятницу, 5 августа, их можно будет купить в общей кассе стадиона «ВЭБ Арены» (ул. 3-я Песчаная, 2А, проход со стороны 3-ей Песчаной улицы). Время работы кассы: 10.00 - 18.45. При покупке билета надо уточнить, что вам нужен билет в гостевой сектор как болельщику «Факела».

В субботу, 6 августа, откроется гостевая касса – вход со стороны Проезда Березовой рощи. Время ее работы: с 11.00 до окончания первого тайма. Цена одного билета – 500 рублей.

Болельщики нашей команды смогут расположиться на гостевых секторах (трибуна S, 515-516). Для прохода на стадион Карта болельщика не требуется. С атрибутикой «Факела» можно располагаться только на гостевом секторе.

Напомним, «Факел» сыграет в Москве с ЦСКА в четвертом туре. Игра начнется в 17.30. После третьего тура армейцы делят 1-3 места с питерским «Зенитом» и московским «Спартаком». В их активе семь очков. «Факел» с двумя делит 12-14 место со столичным «Локомотивом» и нижегородским «Пари НН».