Ориентировка волонтеров

В Воронежской области ищут 80-летнего мужчину с потерей памяти

Николай Тоцкий пропал в селе Коденцево

Волонтеры поисково-спасательного отрада «Лиза Алерт» объявили поиски 80-летнего Николая Тоцкого. Пенсионер пропал еще 13 июля в селе Коденценцево Каменского района Воронежской области. Ориентировку на пенсионера добровольцы опубликовали 1 августа.

Николай Тоцкий нуждается в медицинской помощи. Мужчина не ориентируется в пространстве и у него возможны провалы в памяти. Пенсионер ростом 160 сантиметров, нормального телосложения, у него седые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения был одет в светло-бежевую футболку, темно-синие спортивные штаны и такого же цвета сланцы. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Тоцкого, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.